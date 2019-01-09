Caine Ödüllü Afrika öyküleri: Yuvayı Keşfetmek

Cemal Süreya, Üvercinka şiirinde der ya hani: “Tüm kara parçalarında, Afrika dahil!” Afrika, her zaman bir mevzuya dahil edilen olmuş. Antoloji olarak hazırlanmış Yuvayı Keşfetmek, alt başlığı ile de Afrika Öyküleri… Ayrıca bugün karşıma bu kitabın çıkışı da tatlı bir tesadüf olsa gerek. Çünkü Cemal Süreya’nın bugün ölüm yıl dönümü. Afrika Öyküleri’nden selam olsun…

(Soldan sağa Nadine Gordimer, Ben Okri, J.M. Coetzee)

YUVAYI KEŞFETMEK

Ben Okri’nin “Ey geleceğe yatırım yapanlar” takdimi ile başlayan bu antolojide; Nadine Gordimer, J. M. Coetzee, Ben Okri, Leila Aboulela, Helon Habila, Binyavanga Wainaina, Yvonne Adhiambo Owuor, Brian Chikwava, Segun Afolabi, Mary Watson, Henrietta RoseInnes, E. C. Osondu’ya ait toplam on iki öykü var.

Afrika’yı gerçekten görmenin zorluklarını konu alan bu öyküler, onu yanılmadan görmek için yalın bir ruh istiyor. Çünkü Afrika’yı görmek için kişinin aslında kendisini görebilmesi gerekiyor.

Kısa öykülerden oluşan bu antoloji, kıtanın en iyilerine verilen Caine Ödülü’nün de sahibi. Bu öyküler, Sudan’dan Nijerya’ya, Kenya’dan Zimbabve ve Güney Afrika’ya uzanan geniş coğrafyada Afrika ormanlarını, köylerini, mülteci kamplarını, hapishanelerini, sokak ve şehirlerini keşfe çıkarıyor.

Yuvayı Keşfetmek

Nadine Gordimer, Ben Okri, J.M. Coetzee

Çev.: Duygu Dölek

Profil Kitap

S.: 256

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Damla Karakuş

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