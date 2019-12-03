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Çakar lamba bitti, yeni moda tepe lambası

Yasağa rağmen bazı sürücüler tepe lambalarını açarak, emniyet şeridini kullanıyor.

İHA | 03.12.2019 - 10:35..
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İçişleri Bakanlığı’nın düzenlemesiyle 1 Kasım itibariyle trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba kullanımı kısıtlandı.

Yasak kapsamında kamu, yerel yönetimler, diğer meslekler ve üniversitelerin üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında bulunan çakar lamba sistemleri söküldü.

EMNİYET ŞERİDİNİ KULLANDILAR

Ancak geçen süre içerisinde bu sefer de yasak olmasına rağmen bazı araçlarda tepe lambası kullanımı başladı. Tepe lambası kullanan birçok yetkisiz araç, İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu saatler olan sabah ve akşam saatlerinde tepe lambalarını yakarak, emniyet şeridini kullandı.

Çakar lamba bitti, yeni moda tepe lambası İZLE

ANBEAN KAMERADA

Yaşanan bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraların çekim yaptığını gören bazı araç sürücüleri emniyet şeridinden çıkarken, bazıları da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Çakar lamba bitti, yeni moda tepe lambası

Çakar lamba bitti, yeni moda tepe lambası

Çakar lamba bitti, yeni moda tepe lambası

Çakar lamba bitti, yeni moda tepe lambası

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