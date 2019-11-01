'Çakar lamba' kısıtlaması bugünden itibaren yürürlükte

'Çakar lambalı' araçlarda yeni dönem, bugün resmen start aldı.

TRAFİKTE YERLERİNİ ALAMAYACAKLAR

Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, eskiden 'çakar lambalı' araç kullanabiliyordu. Ancak alınan yeni kararla birlikte bu araçlar, trafikte yerini alamayacak.

KARAR BUGÜN YÜRÜLÜKTE

Karar, bugün uygulanmaya başladı. Konuyla ilgili polisler, tüm gün denetimler yapacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri yaptığı çalışmalarda, yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili il genelinde çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler sahada olan trafik ekiplerinin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun GSM hatları üzerinden anlık veri ileten 'Giyilebilir Kamera' da devredeydi.

CEZA ALACAKLAR

Yetkisiz çakar kullananlar, 2 bin 4 liraya kadar ceza alabilecek. Kurallara uymayan araçlar, trafikten men edilecek.

BAZI MAKAM ARAÇLARI KULLANABİLECEK

Çakar sistemi, ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan makam araçları tarafından kullanılabilecek. Resmi ve özel araçlardaki çakarların sökümüne, bir süre önce başlanmıştı.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ TEPE LAMBASIYLA SAĞLANACAK

Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesi (f) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek.

Bu araçlarda da tepe lambası bulunması, sürekli geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak. Zorunlu hallerde çakar kullanımı, en az 150 metre önceden başlayacak.

Bu araçlar ancak tehdit veya görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde, en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek.