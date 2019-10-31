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Çakar lamba uygulaması başlıyor

'Çakar lambalı' araçlarda yeni bir düzenleme yapıldı. Alınan karar, 1 Kasım'dan itibaren uygulanacak.

DHA | 31.10.2019 - 13:03..
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Çakar lamba uygulaması başlıyor

'Çakar lambalı' araçlarda yeni dönem...

1 KASIM'DAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, 1 Kasım'dan itibaren çakarlı araç kullanamayacak. Yasak öncesi çakar sökülen iş yerlerinde, yoğunluk yaşanıyor.

"YOĞUNLUK ARTTI"

İkitelli'de çakar sökümünü yapan iş yerinin görevlisi Mehmet Keleş, "Yoğunluk daha da arttı, bundan sonra cumartesiden pazartesiye daha da yoğunluk yaşanacak. Çünkü çakarı hala sökülmeyen araçlar var. Son 3 günde 500 tane civarında söküldü, bundan önce de 1.000-1.100 civarında sökülmüştü. 2 bine doğru yaklaştık." dedi.

Çakar lamba uygulaması başlıyor

"RANDEVUYLA ÇALIŞIYORUZ"

Keleş, “Resmi ve sivil olan araçlar ama bundan sonra gelecekler genelde resmi araçlar, çakarlar sökülüyor. Yerine tepe lambası kullanılıyor. Bunları kullananlar da resmi araçlar olacak, sivil araçlar kullanamayacak. Tepe lambasına talep de ciddi anlamda arttı, artık yetiştiremiyoruz. Yaklaşık şu ana kadar 500 adet tepe lambası sattık ve siparişlerimiz var. Artık randevuyla çalışıyoruz yoğunluk da sürekli artıyor. Sabah 08.00'den akşam 22.00'a kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakar sökümünde son gün yoğunluğu VİDEO

Çakar lamba uygulaması başlıyor

2 BİN 4 LİRAYA KADAR  İDARİ YAPTIRIM UYGULANABİLECEK

İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımının 1 Kasım'dan itibaren yasaklanacağını, bu tarihten araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde görevli üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanları, yarından itibaren çakarlı araç kullanamayacak. Makam sahibi araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman uyarı sistemleri kullanılmayacak.

Yetkisiz çakar kullananlara 2 bin 4 liraya kadar  idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Çakar sistemi, ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan makam araçları tarafından kullanılabilecek. Resmi ve özel araçlardaki çakarların sökümüne bir süre önce başlanmıştı.

Çakar lamba uygulaması başlıyor

Çakar lamba uygulaması başlıyor

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