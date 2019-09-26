Çakar yasağı hakkında bilmeniz gerekenler

İçişleri Bakanlığı, trafikte yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için harekete geçti.

1 Kasım'dan itibaren kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst düzey yönetici, genel müdür, daire başkanının çakarlı araç kullanımı yasak olacak.

İşte madde madde çakar kullanımı hakkında bilmeniz gerekenler;

AMBULANS, İTFAİYE, KOLLUK ARAÇLARI İLE RİSK / TEHDİT DEĞERLENDİRMESİ KAPSAMINDA DEVLETİN EN ÜST PROTOKOLÜ KULLANABİLECEK

Buna göre; boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayınlanan usul ve esasların ekinde bildirilen devletin en üst protokolü’nde bulunan makamların emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korumasından sorumlu koruma araçları çakar şeklinde tabir edilen ışıklı uyarı sistemlerini kullanabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta, çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kesinlikle kullanılmayacak. Makamların korumasından sorumlu araçlar da sadece makam sahibi araçta olduğu sürece, bu uyarı sistemlerini aktif olarak kullanacak. Makam sahibi, araç içinde ya da makam aracı konvoyda bulunmadığı zaman bu uyarı sistemlerini kesinlikle kullanamayacak. Kolluk görevlilerinin kullanımındaki resmi araçlar da ise ışıklı/sesli uyarı işaretleri görevle ilişkili olmak kaydıyla, usul ve esaslarda belirtilen şartlar doğrultusunda kullanılacak.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER, GENEL MÜDÜR, DAİRE BAŞKANI KULLANIMINDAKİ ARAÇLARDA YASAK

Bu usul ve esasların yürürlüğe gireceği 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren anılan araçlar dışında, kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda, çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımı yasaklandı.

GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ TEPE LAMBASI İLE SAĞLANACAK

Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesi (f) bendi kapsamında hakkında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda, sadece aracın tepe bölgesinde sabit ve/veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda da tepe lambası bulunması, sürekli bir geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak.

ZORUNLU HALLERDE ÇAKAR KULLANIMI EN AZ 150 METRE ÖNCEDEN BAŞLAYACAK

Kolluk araçları dahil geçiş üstünlüğünden yararlanma, sürekli bir hak değildir. Bu araçlar ancak tehdit / görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde ve en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla, kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek.

1 KASIM'DAN SONRA KURALLARA UYMAYANLAR TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

Bu usul ve esasların yürürlüğe gireceği 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren, tüm trafik birimlerimiz etkin bir denetime başlayacak. Belirtilen şartları sağlamayan tüm araçlara, araç sürücülerine ilişkin mevzuatta belirtilen idari yaptırımlar uygulanacak. Belirlenen esaslara uymadığı tespit edilen araçlar, trafikten men edilecek. Bununla birlikte yetkisiz sistemlerin kullanılmasına müsaade eden kamu görevlileri hakkında da gerekli işlemler tesis edilecek.

MEVZUAT DIŞI ÇAKAR, AĞIR KUSUR SAYILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

Ayrıca, Karayolları Trafik Muayenesi'nde araçlarda mevzuat dışında sesli ve ışıklı uyarı sisteminin bulunmasının da “ağır kusur” olarak nitelendirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.