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Çakar yerine tepe lambasıyla gezen sivil araç

Çakar kullanımının yasaklanmasının ardından, bu kez de 'tepe lambası furyası' başladı.

Haber Merkezi | 18.01.2020 - 21:06..
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Çakar yerine tepe lambasıyla gezen sivil araç

Geçen yıl 1 Kasım'dan itibaren İçişleri Bakanlığı, kamudan başlanarak özel araç sürücüleri dahil 'yetkisiz çakar' kullanımını yasaklamıştı.

Bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyeceği açıklanmıştı.

ÇAKAR YERİNE "TEPE LAMBASI FURYASI"

Ancak kimileri bu yasağı farklı bir şekilde deliyor. Bu kez de çakar yerine tepe lambası kullananlar türedi.

Çakar yerine tepe lambasıyla gezen sivil araç

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