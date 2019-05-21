Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırdıldı

Polis ile milli eğitim müdürünü karşı karşıya getiren olay, geçtiğimiz yıl 28 Şubat’ta Avrasya Tüneli’de yaşandı.
DURDURDUĞU ARAÇTAKİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇIKTI
Polis memuru N.Ç., emniyet şeridini ihlal ederek gelen çakarları yanan siyah bir aracı durdurdu. Araçta İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci çıktı.
POLİS CEZA YAMAK İSTEDİ
Araç hakkında koruma kararı bulunmadığı ve çakar lambasının izinsiz takıldığını belirleyen polis memuru araca ceza yazmak istedi. Polis ile milli eğitim müdürü arasında, "Ceza yazamazsın" tartışması yaşandı.
AÇIĞA ALDILAR
Bir süre sonra olay yerine İl emniyet müdür yardımcısının gelmesiyle N.Ç., görevinden uzaklaştırıldı.
GERİ DÖNDÜ TEKRAR SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açığa alındıktan sonra tekrar göreve dönen polis memuru N.Ç., hakkında daha sonra “Hürriyeti tahdit ve görevi ihmal” suçlarından soruşturma başlatıldı.
MAHKEME SORUŞTURMAYI KALDIRDI
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, polis memuru hakkındaki soruşturma iznini kaldırdı.
Verilen karar ile polis hakkındaki soruşturma kapanmış oldu.