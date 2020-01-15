Osmaniye’nin Kadirli ilçesi 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi üzerinde esnaf olan Hayrullah Kaya aldığı çakmağı ya kaybedip, verdiği kişide unutunca aklına ilginç bir fikir geldi.

ASMA KİLİTLE PANTOLONUNA ZİNCİRLEDİ

Çakmağı tel yardımıyla bir zincire bağlayan adam, zinciri de pantolonunun kemer bölmesine asma kilitle kilitledi. Kendisinden çakmak isteyenlerin şaşkın bakışları arasında zincirlediği çakmağı cebinden çıkaran Hayrullah Kaya artık çakmak kaybetmiyor.

Çakmağını kaybetmemek için geliştirdiği yöntem VİDEO

600 LİRA HARCADIĞI ÇAKMAĞIN PARASI CEBİNDE KALDI

Kaybettiği çakmakların yenisini almak için ayda 50 lira yılda da yaklaşık 600 lira harcadığını belirten Kaya, böylece parasının cebinde kaldığını belirtiyor. Asma kilitli zincirli yöntemi bulmadan önce hemen hemen her gün çakmak aldığını belirten Hayrullah Kaya, “Bu yöntem şöyle aklıma geldi. Her gün biri geliyor bana çakmağını verir misin diyor. Veriyorum alıyor gidiyor veya unutuyorum. Günlük 2 lira para gidiyor. Baktım ayda 50-60 lira sırf çakmak parası ödüyorum. Ben de en iyisi anahtar ile zincir ile pantolonuma takayım bu şekilde kullanayım dedim. Anahtarım var evde açıyorum çıkarıyorum. Sabah yeniden takıyorum.

"ÇAKMAĞIMI ALMALARI İÇİN PANTOLONUMU ÇIKARMARLARI LAZIM"

Çakmağımın gazı bitince de kendim dolduruyorum. Çakmağımı almaları için pantolonumu çıkarıp almaları lazım” şeklinde konuştu.

















