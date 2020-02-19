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Çakmak gazı çeken gençlere polis baskını

Antalya'da Narkotik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, çakmak gazı kullanarak kendisinden geçmiş vaziyette 2 çocuk yakalandı.

İHA | 19.02.2020 - 16:02..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinin Türkbeleni Mahallesi'nde çoğunluğu çocuk yaşta madde bağımlılarının çakmak gazı, bali ve uyuşturucu madde kullandığına dair ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, söz konusu yere baskın düzenledi.

Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen ekipler, bir ağacın altında çakmak gazı kullanmak suretiyle kendisinden geçmiş 1'isi suça sürüklenen, 2 çocuk buldu.

Çocuklar, adli işlem yapılmak üzere Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği'ne getirildi.

Çakmak gazı çeken gençlere polis baskını

"SIK SIK YANGIN ÇIKIYOR"

Türkbeleni bölgesinde ikamet etmekte olan vatandaşlar, madde bağımlıları yüzünden çocuklarını evden çıkarmaya korktuklarını, bölgeye her gün gençlerin gelerek madde kullandıklarını, saatlerce kendilerinden geçip uyuduklarını belirterek, “Burada sık sık ufak tefek yangınlar çıkıyor. Birçoğunu bizler gelip söndürüyoruz. Görüleceği gibi çevre tamamen kullanılan maddelerin tüpleriyle dolu. Bu gençler zaman zaman motosikletlerle gelip motosikletleri bırakıp gidiyorlar. Geçen yıl burada bırakılan 3 motosikletin hırsızlık malı olduğu belirlendi. Kısacağı madde almak için gençler her yola başvuruyor. Bu gençler için gerekli önlemler alınmalı.” şeklinde konuştu.

Çakmak gazı çeken gençlere polis baskını

Çakmak gazı çeken gençlere polis baskını

Çakmak gazı çeken gençlere polis baskını

Çakmak gazı çeken gençlere polis baskını

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