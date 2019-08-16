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Çakmak gazı dairenin yanmasına neden oldu

Beş katlı binanın zemin katında yer alan dairede çakmak gazından yangın çıktı.

İHA | 16.08.2019 - 03:33..
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İstanbul Maltepe’de Değirmen Yolu Caddesi üzerinde yer alan beş katlı binanın giriş katında yer alan dairede saat 01.30 sıralarında yangın meydana geldi.

Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Dairede tek başına yaşadığı öğrenilen 40’li yaşlarda olduğu söylenen Ayşe Kütükçüoğlu çıkan yangında dumandan etkilendi.

Kütükçüoğlu’na ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra tedbir amacıyla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

ÇAKMAĞINA GAZ DOLDURUYORDU

Olay yerinde polise ilk ifadesini veren Kütükçüoğlu, evinde çakmağına gaz doldururken bir anda kanepenin alevlere teslim olduğunu daha sonra söndürmek için uğraştığını ancak başarılı olamayınca kendisini dışarıya attığını söyledi. Meraklı mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışmasını dikkatle izlerken polis ekipleri yangının çıktığı bina etrafında güvenlik önlemi aldı.
Çakmak gazı dairenin yanmasına neden oldu

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