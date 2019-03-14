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Çakmak gazı patladı: 3 genç ölümden döndü

Park halindeki otomobilin içerisinde çakmak gazı soluyan 3 kişi, araçta sıkışan gazın patlaması sonucu yaralandı.

DHA | 14.03.2019 - 05:35..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda, Enes Mengi (18), Artug Arpa (19) ve Musa Cihan (19) park halindeki otomobilin içerisinde çakmak gazı solumaya başladı. Otomobilde bulunan kişilerden birisinin sigara yakmak için çakmağını yakması sonucu, camları kapalı otomobilde sıkışan gaz büyük bir gürültüyle patladı.

Çakmak gazı patladı: 3 genç ölümden döndü

Patlamanın şiddetiyle otomobilin camları kırıldı. Kapıları ve bagaj kapağı parçalandı. Çevrede panik yaratan olayda otomobilde bulunan 3 genç, mucize eseri hafif şekilde yaralandı.

Çakmak gazı patladı: 3 genç ölümden döndü

ÇAKMAK GAZI DOLUM TÜPÜ BULUNDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı uzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından otomobil ve çevresinde yapılan incelemede çakmak gazı dolum tüpü bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çakmak gazı patladı: 3 genç ölümden döndü

Çakmak gazı patladı: 3 genç ölümden döndü

Çakmak gazı patladı: 3 genç ölümden döndü

Çakmak gazı patladı: 3 genç ölümden döndü

Çakmak gazı patladı: 3 genç ölümden döndü

Çakmak gazı patladı: 3 genç ölümden döndü

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