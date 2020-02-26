Çaldığı ipek halıyı satmak isterken yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir hırsız, halı koleksiyoncusunun evine girerek toplam değeri 500 bin TL olan 7 halıyı çaldı.

Daha sonra şikayet üzerine, dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi, (JASAT) yaptığı çalışmada Ercan K., Ertuğrul Y. ve Hasan S.’yi gözaltına aldı.

JASAT timi, şahıslarla birlikte çalınan 6 halıyı da bularak sahibine teslim etti.

SUÇ ORTAĞININ YERİ TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından şahısların suç ortağı olduğu iddia edilen ve koleksiyonun son parçası kendisinde olan, ‘Hz. İsa’nın son akşam yemeğinin’ tasvir edildiği ipek halı ile kayıplara karışan Murat K.’nin peşine düşen jandarma ekipleri, yaptığı çalışmayla zanlının İzmir’de olduğunu, elindeki halıyı satmak için Karahayıt’a geleceği bilgisine ulaştı.

JANDARMA EKİPLERİ TURİST KILIĞINA GİRDİ

Bunun üzerine harekete geçen jandarma KOM ekipleri, turist gibi alıcı kılığına girerek Murat K. ile bağlantıya geçti.

HALIYI SATMAK İÇİN GELDİ, YAKALANDI

Ardından Murat K., elindeki ipek halıyı jandarmaya satmak isterken kıskıvrak yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.