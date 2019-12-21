Çaldığı çelik kasayı ayağına deviren hırsız

Konya'nın Meram ilçesindeki bir inşaat firmasının ofisine giren 3 şüpheli, çelik kasayı ve 2 adet laptopu çaldı.

3 HIRSIZ KISA SÜREDE YAKALANDI

Hırsızlık olayı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları minibüsün plakasını tespit etti. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, İbrahim Y. (24), Mehmet Ali B.(19) ve Mehmet B.’yi (21) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

ÇALDIĞI KASAYI AYAĞININ ÜZERİNE DEVİRDİ

Polis, topallayan İbrahim Y.'nin hırsızlık sırasında çaldığı çelik kasayı ayağına düşürdüğünü öğrendi. Bunun üzerine İbrahim Y., polis tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

ALÇI TAKILDI

Poliste 4 suç kaydı bulunan ve ayağında kırık oluşan şüpheliye alçı takılıp, taburcu edildi. Her 3 şüpheli de emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.