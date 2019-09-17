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Çaldığı çeyiz eşyalarını satarken yakalandı

Manisa'da çalıştığı firmadan çaldığı çeyiz eşyalarını satarken suçüstü yakalanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İHA | 17.09.2019 - 17:46..
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Muradiye Jandarma Karakol ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir depodan yapılan ‘iş yerinden hırsızlık’ ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çaldığı çeyiz eşyalarını satarken yakalandı

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Yapılan çalışmada jandarma ekipleri, şüpheli şahsı ve kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, şüpheliyi Muradiye Mahallesinde eşyaları, satmak için boş bir dükkanın önüne indirirken suçüstü yakaladı.

Çaldığı çeyiz eşyalarını satarken yakalandı

PİYASA DEĞER 30 BİN LİRA

Olayla ilgili olarak Abdullah S.’yi gözaltına alan ekipler, piyasa değeri 30 bin lira olduğu değerlendirilen 100 adet tencere, 270 adet şemsiye, 15 adet süs eşyası, 150 adet stor perde, 60 adet yolluk halı, 15 adet bıçak seti, 10 adet tost makinesi ve 15 adet çaydanlık ele geçirdi.

Çaldığı çeyiz eşyalarını satarken yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çalınan eşyalar sahibine teslim edilirken şüpheli şahıs Abdullah S., Muradiye Jandarma Karakolu’ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmek üzere Manisa Şehir Hastanesi’ne getirilerek, sağlık kontrolünden geçirildi.

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