Çaldığı jantları arkadaşına hediye etti

Gaziantep İl Emniyet Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda otomobillerden çelik jant çalınma vakaları üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan yerlerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin B.D olduğunu belirledi.

Otomobillerden çaldığı çelik jantları arkadaşlarına hediye etmiş VİDEO

ARKADAŞLARINA HEDİYE ETMİŞ

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen zanlının, kentte farklı tarihlerde otomobillerden çok sayıda çelik jant çaldığı ve bunları arkadaşlarına hediye ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Emniyet, zanlının yaptığı bir hırsızlığa ilişkin görüntüyü basınla paylaştı. Kayıtlarda, şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra otomobiliyle kaçtığı anlar yer alıyor.