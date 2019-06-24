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Çaldığı parayı 10 gün içinde ödeyeceğini söyleyen hırsız serbest bırakıldı

Kahramanmaraş’ta hafif ticari aracın camını kırıp 139 bin lirayı çalan ve polisle çıkan silahlı çatışma sonrası yakalanan şüphelilerden Azer M. çaldığı parayı 10 gün sonra ödeyeceğini söyledi.

İHA | 24.06.2019 - 21:07..
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On ikişubat ilçesinde bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen olayda, takip ettikleri Mesut P.'nin hafif ticari aracının camını kırıp içinde 139 bin lira bulunan poşeti çalan çete üyeleri, Sivas'ın Kangal ilçesinde seyir halindeyken durdurulmuş ve çıkan çatışmanın ardından çete mensubu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

10 GÜN İÇİNDE ÖDEYECEK

Her birinin tapu ve banka takipli hırsızlık suçundan suç kayıtları olduğu öğrenilen 4 şüpheli Kangal ilçesinde tutuklanmış, 2'si kadın 3 şüpheli ise Kahramanmaraş'a getirilmişti. Şüphelilerden, Azer M. (18), Seyhan M. (32) ve Leyla B. (42) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Çaldığı parayı 10 gün içinde ödeyeceğini söyleyen hırsız serbest bırakıldı

Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Azer M., sorgusunda da suçunu itiraf edip 10 gün içinde Mesut P.'nin parasını ödeyeceğini taahhüt ettiği öğrenildi. Azer M. adli kontrolle serbest bırakılırken, şüphelilerden Seyran M. ve Leyla B. ise serbest bırakıldı.

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