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Çaldıkları arabayla kaza yapan gençler kaçtı

Sivas'ta komşularının izinsiz olarak aldıkları otomobili ile kaza yapan 3 genç yaralandı. Kaza sonrası hurdaya dönen aracı bırakan gençler, kaçtı.

İHA | 21.04.2019 - 16:56..
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Sivas merkez ilçeye bağlı Orhan Gazi Mahallesi'nde kaza yapan bir aracın içerisinde 3 yaralı bulunduğu bilgisini alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine gittiklerinde hurdaya dönmüş bir araçla karşılaştı.

Çaldıkları arabayla kaza yapan gençler kaçtı

KAZA YAPIP KAÇTILAR

Görgü tanıklarının ifadesine göre hızla gelen aracın beton direğe çarptığı ve aracın içindeki 3 gencin yaralı olarak araçtan çıkıp kaçtığı öğrenildi. Yaklaşık 15 yaşlarındaki 3 gencin komşularının aracını izinsiz olarak aldıkları ve kazadan sonra kayıplara karıştıkları belirlendi.

Çaldıkları arabayla kaza yapan gençler kaçtı

YARALI GENÇLER ARANIYOR

Kaza sonrası olay yerine gelen gençlerden birinin babası panik yaşadı. Baba polislerin verdiği suyu içerek sakinleşmeye çalıştı. Yaralı gençlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Çaldıkları arabayla kaza yapan gençler kaçtı

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