Çaldıkları aracı gelin arabası gibi süslediler

Gaziantep'te, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, plaka kısımları 'Mutluyuz' ve ‘Evleniyoruz’ gibi ibarelerle gelin arabası gibi süslenen çalıntı araç, polisler tarafından fark edildi.

DUR İHTARINA UYMADILAR, KAZA YAPTILAR

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan çalıntı araçtakiler kaza yaparak dururken, araçtaki şahıslardan biri yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Araçtan inerek kaçan diğer 3 şüpheli şahıs ise yapılan operasyonla yakalandı.





1 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıstan 1'i tutuklanırken, 3 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.



