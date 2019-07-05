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Çaldıkları koyunları satan 3 kişi yakalandı

Girdikleri ahırdan 10 koyunu çalan 4 şüpheliden 3'ü, jandarmanın soruşturması sonucu bulundu.

DHA | 05.07.2019 - 03:34..
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Kahramanmaraş'ta ahırındaki 10 koyunun çalındığını fark eden Cuma Gönen , jandarmaha haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde hayvanların M.E.O. (17), H.E. (17), Y.E. (42) ve Y.M. (18) tarafından çalındığını tespit etti.

3 KOYUNU SATTILAR

Yapılan çalışmalar sonunda şüphelilerden 3'ü yakalanarak gözaltına alınırken, H.E. adresinde bulunamadı. Yakalanan şüphelilerle birlikte çalınan koyunlardan 7'si de ele geçirildi. Şüpheliler sorgularında 3 koyunu hayvan pazarında 3 bin lira karşılığında sattıklarını itiraf etti. 7 koyununu teslim alan Cuma Gönen ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Çaldıkları koyunları satan 3 kişi yakalandı

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