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California’da 6.4 büyüklüğünde deprem

Eyaletin güneyi son 20 yılda gerçekleşen en büyük deprem ile sarsıldı.

İHA | 05.07.2019 - 04:33..
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Los Angeles şehrinin 200 km kuzeyinde bulunan Kern County bölgesinde bulunan Searles Valley merkezli 6.4 şiddetindeki deprem Las Vegas’tan başlayarak Pasifik okyanusuna kadar hemen hemen tüm güney California’da hissedildi.

Yerel saat ile 10.33’de gerçekleşen depremin ardından ABD Jeolojik Araştırma merkezinden Robert Graves’in açıklamasına göre Richter ölçeğinde 2.5 şiddetinden yüksek 159 artçı deprem kaydedildi. Şu Ana kadar kayıt edilen en yüksek artçı depremin 4.6 şiddetinde olduğu belirtildi.

29 BİN KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Depremden kaynaklı hasarlar ile ilgili olarak Kern Bölgesinde bulunan Ridgecrest şehrinde acil durum ilan edilirken açıklama yapan Ridgecrest Belediye Başkanı “kırılmış gaz hatları var” diyerek bölgede birçok yangın olduğunu söyledi.

Ayrıca hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı bölgede yaklaşık 29 bin kişinin elektriksiz kaldığı duyuruldu.

California’da 6.4 büyüklüğünde deprem

California’da 6.4 büyüklüğünde deprem

California’da 6.4 büyüklüğünde deprem

California’da 6.4 büyüklüğünde deprem

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