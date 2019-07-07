California’da saç ayrımcılığı yasası yürürlüğe girdi

ABD’nin California eyaleti, saç modelleri nedeniyle ayrımcılığa karşı yasak getiren ilk eyalet oldu.

HİÇ KİMSE SAÇI YÜZÜNDEN AYRIMCILIĞA MARUZ KALMAYACAK

Demokrat Senatör Holly Mitchell tarafından teklif edilen Eyalet Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan yasa tasarına göre, California’daki iş yerleri ve okullarda kimse etnik saç modelleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmayacak.

RASTA VE ÖRGÜLER ÖZGÜRCE KULLANILACAK

Yasa kapsamında, özellikle siyahilerin kullandığı rasta ve örgü saç modelleri okul ve iş yerlerinde özgürce kullanabilecek.

"ÜLKE GENELİNDE TARİHİN GİDİŞATINI DEĞİŞTİRİYORUZ"

Mitchell yasaya ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın Avrupa merkezli normların önüne geçtiğini belirterek “Ülke genelinde tarihin gidişatını değiştiriyoruz” dedi.



