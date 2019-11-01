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Kalifornia'daki orman yangınları durdurulamıyor

ABD'nin Kaliforniya eyaleti orman yangınları nedeniyle zor günler geçiriyor.

AA & Ensonhaber | 01.11.2019 - 20:44..
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Kalifornia eyaletinin kuzey bölgesinde bulunan Simi Vadisi yakınlarında, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaliforniya'daki orman yangını hala söndürülemedi VİDEO

ALEVLERİN ARASINDA İLERLİYORLAR

Günlerdir söndürülmeye çalışılan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yangınla mücadele eden San Francisco İtfaiye Birimi de çalışmaları esnasında kaydettikleri görüntüleri paylaştı. Görüntülerde itfaiye aracının alevlerin arasında ilerlediği görülüyor.

180 BİN KİŞİ EVİNDEN OLDU

Kalifornia eyaletinde yetkililer büyük elektrik kesintilerine neden olan orman yangınları yayılırken daha fazla tahliye emri yayınladı. Eyaletin kuzeyinde 180 bin kişi için tahliye emri verildi. Tahliye emri 175 bin nüfuslu Santa Rosa kentinin önemli bir bölümünü kapsıyor. Sonoma bölgesinde daha önce Kincaid yangını nedeniyle 90 bin kişi için tahliye emri verilmişti.

Kalifornia'daki orman yangınları durdurulamıyor

Kalifornia'daki orman yangınları durdurulamıyor

Kalifornia'daki orman yangınları durdurulamıyor

Kalifornia'daki orman yangınları durdurulamıyor

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