Çalıkuşu ve Kürk Mantolu Madonna çok okunan kitaplar oldu

Türk edebiyatının önde gelen isimleri olan Sabahattin Ali ve Reşat Nuri Güntekin'in kitapları, hala en çok okunan eserlerin başında geliyor.

Türk Kütüphaneciler Derneği'nin 146 halk kütüphanesinden aldığı verilere göre, Çalıkuşu ve Kürk Mantolu Madonna, kütüphanelerde en çok ödünç alınan kitaplardan oldu.

ÜNİVERSİTELİLER KÜRK MANTOLU MADONNA'YI OKUYOR

Çocuk edebiyatında ise Adam Blade'nin Canavar Peşinde ve Jeff Kinney'in Saftirik Greg'in Günlüğü, en çok tercih edilen kitap oldu.

Üniversite öğrencileri Kürk Mantolu Madonna'yı, halk kütüphanesi kullanıcıları ise Çalıkuşu'nu tercih etti.

"GERÇEK OKURA ULAŞMIŞ KİTAP"

Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, "Oysa, bir kitapçıdan okuyacağım ya da evde bulunsun diye aldığımız birçok kitabı okumayız. Bu bağlamda kütüphanelerde en çok okunan kitap, gerçek okuruna ulaşmış kitap demektir." dedi.