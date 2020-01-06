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Çalıkuşu'nun yazıldığı tarihi evde yangın

Tekirdağ'da Reşat Nuri Güntekin'in bir dönem yaşadığı ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

AA | 06.01.2020 - 15:56..
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Tekirdağ'ın Ertuğrul Mahallesi'nde bulanan, yazar Reşat Nuri Güntekin'in de bir dönem hayatını geçirdiği evde heniz bilinemeyen bir sebepten yangın çıktı.

İKİ SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Kullanılmayan iki katlı tarihi evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve binayı saran yangın, ekiplerin iki saatlik mücadelesiyle söndürüldü.

Çalıkuşu'nun yazıldığı tarihi evde yangın

ÇALIKUŞU ROMANININ BİR BÖLÜMÜ BU EVDE YAZILDI

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" romanının bir bölümününün bu evde yazdıldığı öğrenildi.

Çalıkuşu'nun yazıldığı tarihi evde yangın

Çalıkuşu'nun yazıldığı tarihi evde yangın

Çalıkuşu'nun yazıldığı tarihi evde yangın

Çalıkuşu'nun yazıldığı tarihi evde yangın

Çalıkuşu'nun yazıldığı tarihi evde yangın

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