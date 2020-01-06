4,926 kez izlendi

3,258 kez izlendi

7,020 kez izlendi

10,311 kez izlendi

7,253 kez izlendi

3,122 kez izlendi

Haç çıkartma töreninde bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi

1,356 kez izlendi

1 Çalıkuşu"nun yazıldığı tarihi evde yangın Tekirdağ'da Reşat Nuri Güntekin'in bir dönem yaşadığı ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

2 Kütahya'da bir evde 2 ceset bulundu Kütahya'da bir evde 1'i kadın iki cansız beden bulan polis, olay yerinde yaptığı incelemeden sonra soruşturma başlattı.

3 Haç çıkarma sırasında fenalaşan kişiyi polis kurtardı Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2020. yıl dönümü, Fener Rum Patrikanesi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

4 Domuz bağı yapıp çuvallayıp kaçtılar Afyonkarahisar'da domuz bağı yapılmış ve çürümüş olarak bulunan cesedin, çobanlık yapan Afganistan uyruklu Farid Mohammedi'ye ait olduğu belirlendi.

5 Türkler Geliyor klibine rekor ilgi ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin klibi, 20 milyon kez izlendi. Film, 17 Ocak'ta vizyona girecek.

6 Inter Miami, Falcao'nun peşinde David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekiplerinden Inter Miami, Radamel Falcao'yu transfer etmek için girişimlere başladı.