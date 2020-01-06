Çalıkuşu'nun yazıldığı tarihi evde yangın

Tekirdağ'ın Ertuğrul Mahallesi'nde bulanan, yazar Reşat Nuri Güntekin'in de bir dönem hayatını geçirdiği evde heniz bilinemeyen bir sebepten yangın çıktı.
İKİ SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ
Kullanılmayan iki katlı tarihi evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve binayı saran yangın, ekiplerin iki saatlik mücadelesiyle söndürüldü.
ÇALIKUŞU ROMANININ BİR BÖLÜMÜ BU EVDE YAZILDI
Türk edebiyatının önemli isimlerinden Reşat Nuri Güntekin'in "Çalıkuşu" romanının bir bölümününün bu evde yazdıldığı öğrenildi.