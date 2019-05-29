Kervansaray Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki seyir tepesinde şehir manzarası seyreden vatandaşlar yaklaşık 30 metre yükseklikten çalılık alana bir kişinin düştüğünü ileri sürerek durumu yetkililere bildirdi.

DÜŞEN KİŞİ YERİNE DOMUZ BULUNDU

Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, çalılık alanda arama kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında hiçbir kişiye rastlanmadı. Bu sırada, çalılıkların içinden bir yaban domuzunun hızla uzaklaştığı görüldü.

Ekipler aradıkları kişinin yerinde domuzun olduğunu fark edince çalışmayı sonlandırdı.

Çalılık alana düşen kişi yerine yaban domuzu bulundu VİDEO