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Çalılık alana düşen kişi yerine yaban domuzu bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çalılık alana düştüğü ileri sürülerek arama kurtarma çalışması başlatılan kişinin yerine, yaban domuzu bulundu.

AA | 29.05.2019 - 04:22..
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Kervansaray Mahallesi Mevlana Caddesi'ndeki seyir tepesinde şehir manzarası seyreden vatandaşlar yaklaşık 30 metre yükseklikten çalılık alana bir kişinin düştüğünü ileri sürerek durumu yetkililere bildirdi.

Çalılık alana düşen kişi yerine yaban domuzu bulundu

DÜŞEN KİŞİ YERİNE DOMUZ BULUNDU

Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, çalılık alanda arama kurtarma çalışması başlattı.

Çalılık alana düşen kişi yerine yaban domuzu bulundu

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sırasında hiçbir kişiye rastlanmadı. Bu sırada, çalılıkların içinden bir yaban domuzunun hızla uzaklaştığı görüldü.

Çalılık alana düşen kişi yerine yaban domuzu bulundu

Ekipler aradıkları kişinin yerinde domuzun olduğunu fark edince çalışmayı sonlandırdı.

Çalılık alana düşen kişi yerine yaban domuzu bulundu VİDEO

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