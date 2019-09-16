Çalınan altın klozetin yaratıcısından iyi temenni

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan, İngiltere'deki Blenheim Sarayı'nda ‘Amerika’ adlı altın klozetin çalındığına dair haberleri ilk duyduğunda ‘şaka yapıldığını’ düşündüğünü dile getirdi.

"KEŞKE ŞAKA OLSAYDI"

“Kim bir klozeti çalacak kadar salak olabilir?” diye sorduğunu söyleyen Catellan, “Bir anlığına altından yapıldığını unuttum. Keşke şaka olsaydı.” ifadelerini kullandı.

5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

New York Times’a konuşan Cattelan, “Hâlâ şaka olmasını umut ediyorum. Pozitif olmak ve hırsızlığın Robin Hood’dan ilham almış bir eylem olmasını düşünmek istiyorum.” dedi.

18 karatlık som altından yapılan klozetin, en az 5 milyon dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hırsızlıkla ilgili soruşturma ise devam ediyor. Polis, 66 yaşındaki bir adamın gözaltına alındığını duyurmuştu. En az iki araca sahip olduğu düşünülen ‘hırsız çetesinin’, kurulu haldeki klozeti yerinden sökmesi ciddi zarara ve su baskınına yol açmıştı.

TRUMP'IN ALMASI İÇİN TEKLİF EDİLMİŞTİ

Maurizio Cattelan altın klozeti, Donald Trump’ın ABD siyasetinde yükselişinin ardından yapmıştı. Eser, Trump’ın aşırılığa olan düşkünlüğünü simgelerken; altın varaklı koltuklarda oturma hevesine de gönderme yapıyor. Klozet bir dönem Trump'a da teklif edilmişti.

KAPISINDA KORUMA BEKLİYORDU

Klozet, 2016'da New York'taki Guggenheim Müzesi'nde sergilenmiş ve ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştu. Kullanım üç dakikayla sınırlandırılırken, kapıda da korumalar beklemişti. Eser, geçen hafta İngiltere'de eski Başbakan Winston Churchill'in doğduğu Blenheim Sarayı'nda sergilenmeye başlanmıştı.