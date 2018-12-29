Çalınan 'Avanak Avni' heykeli bulundu

Yaklaşık 2 hafta önce Kadıköy'deki Avanak Avni heykeli, yerinden sökülerek çalınmıştı.

Heykelin çalındığını fark eden belediye görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek ,olayla ilgili soruşturma başlattı.

HEYKEL EVİNİN ÖNÜNDE BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonucu heykeli çalan kişi tespit edildi. Yağma, hırsızlık, uyuşturucu, tehdit ve hakaretten sabıkası bulunan Gökmen T., yunus ekipleri tarafından Şişli'de gözaltına alındı. Avanak Avni heykeli de Gökmen T.'nin oturduğu belirtilen binanın girişinde bulundu.

Polis merkezine götürülen şüpheli, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Heykel, belediye ekiplerine teslim edildi.