taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.773
Euro
6.5618
Altın
1406.93
Borsa
95567.55
Gram Altın
261.127

Çalınan battaniyeyi sosyal medyadan geri istedi

Afyonkarahisar'da park halindeki otomobili soyulan Mustafa Dağkuşu, hırsıza, "Çocuğun pembe battaniyesi vardı, onsuz uyuyamıyor, gerisi helal olsun" çağrısında bulundu.

DHA | 26.06.2019 - 12:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ailesiyle birlikte Afyonkarahisar'daki fuar alanına gezmeye gelen Mustafa Dağkuşu'nun park ettiği otomobilin sağ kapı camını kıran kişi ya da kişiler, içerisinde bulunan eşinin çantası ve çocuğuna ait battaniyeyi çaldı.

Bir süre sonra aracının yanına gelen Mustafa Dağkuşu durumu fark ederek, polise haber verdi.

"BİR ŞEKİLDE ULAŞTIR"

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Mustafa Dağkuşu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hırsıza çağrıda bulundu.

Mustafa Dağkuşu, "Arkadaşlar arabamıza hırsız girdi. Eşimin çantasını çalmışlar içinde telefon, cüzdan vardı. Bunlar önemli değil alan arkadaş görüyorsa çocuğun pembe battaniyesi vardı. Onsuz hayatta uyuyamıyor. Bir şekilde ulaştır battaniyeyi, gerisi helal olsun" dedi.

Çalınan battaniyeyi sosyal medyadan geri istedi

Çalınan battaniyeyi sosyal medyadan geri istedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

138
Temel Karamollaoğlu: AK Partililere kapımız açık

Temel Karamollaoğlu: AK Partililere kapımız açık

515
Binali Yıldırım, milletvekilliğine geri döndü

Binali Yıldırım, milletvekilliğine geri döndü

224
Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçları açıklaması

319
İmamoğlu, kendine karşı bildiri okuyanları kovmayacak

İmamoğlu, kendine karşı bildiri okuyanları kovmayacak

341
Game of Thrones'un yeni dizisinden ilk fotoğraf

Game of Thrones'un yeni dizisinden ilk fotoğraf

25
Deren Talu'dan bikinili poz

Deren Talu'dan bikinili poz

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir