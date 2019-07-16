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Çalınan köpeği bulununca gözyaşlarını tutamadı

Bursa'da parkta gezdirdiği sırada sevme bahanesiyle iki kişi tarafından çalınan köpeğinin, polis ekipleri tarafından bulunduğunu duyunca gözyaşlarına boğuldu.

İHA | 16.07.2019 - 12:10..
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62 yaşındaki Ö.Ş., uzun zamandır baktığı pekinez cinsi köpeğini hava alması için parka çıkardı. O esnada 2 kişi, Ö.Ş.'nin yanına gelerek köpeği sevmek istedi.

Köpeği kucaklarına alan şahıslar, yaşlı adamdan uzaklaşmaya başladı. Şahısların uzaklaştığını gören Ö.Ş., şahıslardan köpeğini vermelerini istedi. İki kişi Ö.Ş.'yi darbederek, köpeği alıp olay yerinden uzaklaştı.

Ö.Ş., hem kendisini darbeden hem de köpeğini çalan 2 kişi hakkında polise giderek şikayetçi oldu. Yaşlı adamın şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, parkın etrafındaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerden birinin M.B. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Çalınan köpeği bulununca gözyaşlarını tutamadı

KÖPEĞİ SATTILAR

Gasp ekipleri yaptıkları çalışmalarla, M.B'yi yakaladı. Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, köpeğin ise satıldığı öğrenildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Köpeğin bulunması için çalışmalara başlayan Gasp Büro Amirliği ekipleri, uzun çabalar sonucu Hacci isimli köpeği bulmayı başardı. Köpeğin sahibi Ö.Ş.'ye haber veren ekipler, yaşlı adama emniyete gelerek köpeğini teslim alabileceğini söyledi.

Emniyete giden yaşlı adam, köpeğini görünce gözyaşlarına boğuldu. Yaşlı adamın köpeğine kavuştuğu anlar, etraftakileri de duygulandırdı.

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