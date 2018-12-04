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Çalıntı plaka ile hırsızlık yaptılar

Gaziantep'te araçlarına çalıntı plaka takarak hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 04.12.2018 - 17:14..
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Olay, Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Serdar Şakir Caddesi üzerinde, bankadan para çeken bir vatandaşı takip ederek, arabasında bulunan 170 bin TL’sini çalan şüpheli A.B., D.G., A.Ç., ve C.B. isimli şahıslar, yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

ŞAHISLARIN EVLERİNDE DE ARAMA YAPILDI

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahısın evlerinde yapılan aramada, arabadan çalınan paranın bir miktarı, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet fişek ele geçirildi.

GEÇMİŞTE DE AYNISINI YAPTILAR

Öte yandan şüphelilerin, daha önce çalıntı plakalarla 2 adet banka takipli arabadan hırsızlık ile 1 adet kapkaç olayını da gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Şahısların olaylarda kullandıkları çalıntı plaka takılı olan otolarına da el konulurken, şüpheliler haklarında yapılan yasal işlem sonrası çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak, cezaevine götürüldü.

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