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Meksika'da çalışanı beyzbol sopasıyla bayıltıp hırsızlık yaptı

Hırsız, çalışanın kafasına beyzbol sopasıyla vurup, baygınlık geçirmesine neden olduktan sonra dükkanı soyup kaçtı.

DHA | 01.06.2019 - 13:46..
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Meksika’nın Sonora eyaletinde spor ekipmanları satan bir dükkânda, acımasız bir soygunluk olayı meydana geldi.

KADINI BAYILTIP, DÜKKANI SOYUYOR

Dükkânın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; bir adamın, kısa bir süre dükkânın girişinde kadın çalışanla konuştuğu ve bu sırada dükkânda satılan beyzbol sopalarından birini elinde tuttuğu görülüyor. Daha sonra ise kadın kasaya doğru yürüdüğü sırada adam, elindeki sopayla kadının kafasına sert bir şekilde vuruyor. Bunun üzerine kadın baygınlık geçiriyor ve kendini toparlayamıyor. Hırsız da bu sırada dükkânı soyup, kaçıyor.

Kadını beyzbol sopasıyla bayıltıp hırsızlık yaptı

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

52 yaşındaki kadın çalışanın kızı ise, saldırı ve soygun anının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak; annesinin hastanede olduğunu, durumunun ciddi olduğunu belirtti ve saldırganın tespit edilmesi için yardım istedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra saldırganın çağırdığı ‘Uber’ aracının şoförü, saldırganı tanıyarak yakalanmasını sağladı.

Yerel basına olayla ilgili açıklamada bulunan bölge savcısı ise, Navojoa’daki gerçekleşen olaydan haberdar olduklarını, bu kapsamda 1 kişinin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Meksika'da çalışanı beyzbol sopasıyla bayıltıp hırsızlık yaptı

Meksika'da çalışanı beyzbol sopasıyla bayıltıp hırsızlık yaptı

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