Ofis çalışanlarını sosyal medya korkutuyor

Rusya merkezli bir güvenlik şirketi tarafından hazırlanan Global Gizlilik Raporu'na göre; Türkiye'de tüketicilerin yaklaşık üçte biri (yüzde 35), sosyal medyadaki paylaşımlarını patronlarından gizlemeyi tercih ediyor. İş yerindeki bu gizlilik, iş arkadaşlarına da uzanıyor. Türkiye'de kullanıcıların yüzde 60'ı, paylaşımlarını birlikte çalıştıkları kişilerin de görmesini istemiyor.

YÜZDE 64’LÜK KESİM İŞLE ALAKALI OLMAYAN SİTELERE GİRİYOR

Bir çalışan, hayatının ortalama 13 yıl 2 aylık bir bölümünü iş yerinde geçiriyor. Bu sürenin tamamı işle ilgilenmek veya terfi almakla geçmiyor. Tüketicilerin yaklaşık üçte ikisi (yüzde 64), her gün iş yerinden işle ilgili olmayan web sitelerine girdiğini belirtiyor.

YÜZDE 19’U İŞVERENLERİNİN BİLMESİNE KARŞI

Türkiye'de çalışanların yaklaşık beşte biri (yüzde 19) hangi sitelere girdiklerini işverenlerin bilmesine karşıyken, yüzde 60 oranında bir kesim ise internette ne yaptıklarını iş arkadaşlarının bilmesini istemiyor. Rapora göre bu durum insanların, iş arkadaşlarını ofiste tembellik yapma olanaklarına bir tehdit olarak gördüğü veya işteki kişilerle daha resmi ve değerli bir ilişkileri olduğu anlamına geliyor.

YÜZDE 35’İ SOSYAL MEDYA HESAPLARINI PATRONUNDAN GİZLİYOR

Öte yandan, sosyal medyadaki faaliyetlerin çoğu kişi için çok daha açık ve patronla değil de iş arkadaşlarıyla paylaşıma daha uygun olduğu görülüyor. Çalışanlar, şirketin imajına zarar vermekten veya azalan verim nedeniyle şirketin çalışanlara ait sosyal medya hesaplarını takip etmeye başlayıp kariyer kararlarını buna göre verebilecek olmasından korkuyor. Şirketlerin bu tür politikaları nedeniyle, Türkiye'de kullanıcıların yüzde 35'i, sosyal medya paylaşımlarını patronlarına göstermiyor ve yüzde 43'ü ise bu bilgileri iş arkadaşlarına bile vermiyor.

İŞ YERİ İLİŞKİLERİNİ ZEDELEMEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Yüzde 25'lik bir kesim mesaj ve e-postalarının içeriğini işverenlerine göstermeye karşıyken, araştırmaya Türkiye'den katılanların yüzde 5'i kişisel bilgilerinin sızması nedeniyle kariyerlerinin büyük zarar gördüğünü söylüyor. Bu nedenle insanlar, şirket içinde itibar kazanmaya ve iş yerindeki ilişkilerini zedelememeye çalışıyor.