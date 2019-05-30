Çalışanlarını döven iş yeri sahibi gözaltına alındı

İstanbul Beşiktaş'taki eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Ş. tarafından darbedildi.
DARBEDİLEN KIZ, İŞ YERİ SAHİBİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne giden Gaye Akıl, patronundan şikayetçi oldu.
Akabinde hastaneye götürülen Akıl, darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.
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ŞAHİN Ş. GÖZALTINDA
İki çalışanı darbeden Şahin Ş., gözaltına alındı.