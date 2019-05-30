taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9307
Euro
6.6158
Altın
1276.32
Borsa
89114.1
Gram Altın
243.672

Çalışanlarını döven iş yeri sahibi gözaltına alındı

Beşiktaş'taki eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki çalışanı darbeden Şahin Ş., gözaltında.

Haber Merkezi | 30.05.2019 - 12:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş
Çalışanlarını döven iş yeri sahibi gözaltına alındı

İstanbul Beşiktaş'taki eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki kişi, saat 20.55 sıralarında mekana gelen iş yeri sahibi Şahin Ş. tarafından darbedildi.

DARBEDİLEN KIZ, İŞ YERİ SAHİBİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne giden Gaye Akıl, patronundan şikayetçi oldu.

Akabinde hastaneye götürülen Akıl, darp raporu alarak Şahin Ş. hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkardı.

İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

ŞAHİN Ş. GÖZALTINDA

İki çalışanı darbeden Şahin Ş., gözaltına alındı.

Çalışanlarını döven iş yeri sahibi gözaltına alındı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

Binali Yıldırım İsmailağa Camiası'nı ziyaret etti

406
İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

İstanbul'da patrondan çalışanlarına dayak kamerada

265
Asena Atalay'ın dini inanç açıklaması

Asena Atalay'ın dini inanç açıklaması

102
Rusya, Türkiye'deki meyve ve sebze üretiminden şikayetçi

Rusya, Türkiye'deki meyve ve sebze üretiminden şikayetçi

220
Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

Avukat Tuğçe Çetin aynı kıyafetlerle adliyeye geldi

285
İsrail yeniden seçime gidiyor

İsrail yeniden seçime gidiyor

86
Ali Erbaş: Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir

Ali Erbaş: Oruç tutmamayı gerektiren haller bellidir

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir