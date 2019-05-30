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Tarih boyunca iki kez aşılabilen İstanbul surları

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Mesut'tan kendisini ıslıklayanlara İngilizce küfür

1 Putin, INF tasarısını parlamentoya sundu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarı imzaladı. Parlamentonun, bu kararı onaylaması bekleniyor.

2 Kandamlası 150 yıl sonra yeniden görüldü 1867 yılında tespit edilerek Türkiye endemik bitki türü literatürüne giren ve 150 yıl aradan sonra Giresun'da yeniden görülen 'kandamlası' bitkisi için koruma eylem planı uygulanıyor.

3 Çalışanlarını döven iş yeri sahibi gözaltına alındı Beşiktaş'taki eğlence mekanında bilet satış masasında görevli Gaye Akıl ve Enver isimli iki çalışanı darp eden Şahin Ş. gözaltında.

4 Galatasaray, Ozan Kabak için devrede Ozan Kabak'ın formasını giydiği Stuttgart küme düştü. Galatasaray, milli futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.

5 Kandamlası nedir Kandamlası, toprak altında saçaklı kök olarak yetişen köklü bir endemik bitkidir.

6 Ferrari yeni aracıyla büyüledi İtalyan süper spor otomobil devi Ferrari, bugüne kadar ürettiği en özel modeli P80/C'nin tanıtımını yaptı.