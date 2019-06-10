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Çalışma esnasında doğalgaz patladı

Ordu’da çalışma esnasında doğalgaz hattında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA | 10.06.2019 - 20:22..
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Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesi’nde patlayan su borusunu tamir etmeye çalışan OSKİ ekipleri iş makinesi ile çalıştıkları esnada, yer altından geçen doğalgaz borusu delindi.

Yayılan gazın alev almasının ardından patlama meydana geldi.

Çalışma esnasında doğalgaz patladı

İKİ KİŞİ YARALANDI

Çıkan yangında, evinin iskelesinde oturan Necat Pala (78) ile eşi Ayşe (74) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla evden çıkartılırken, bölgeye 112 Acil Servis ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ve AKSA doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Ordu’da doğalgaz borusu patladı: 2 yaralı İZLE

BİR EVDE MADDİ HASAR OLUŞTU

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne götürülürken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürerek kontrol altına aldı. Bir evde de maddi hasarın oluştuğu bölgede ekiplerin çalışması sürerken, jandarma konuyla alakalı tahkikat başlattı.

Çalışma esnasında doğalgaz patladı

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