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Çalışmak için Türkiye'ye gelen Azeri, 300 lira için öldürüldü

Bursa'da kendisinden 300 lira alacağını isteyen Süleyman Nufarov'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Kebiz hakkında, müebbet hapis cezası istendi.

DHA | 11.07.2019 - 09:39..
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Ailesini Azerbaycan’da bırakarak Türkiye’ye gelen Ahıska Türkü 1 çocuk babası Süleyman Nufarov, Bursa’da Süleyman Kebiz’in yanında bir inşaatta çalışmaya başladı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Bir süre sonra işten ayrılan Nufarov, Kebiz’in çalıştığı inşaata giderek, Azerbeycan'a döneceğini belirterek alacağı olan 300 lirayı istedi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Kebiz, Nufarov'u bıçakla yaraladı. Süleyman Nufarov, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Süleyman Kebiz ise tutuklandı.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Süleyman Kebiz’in, yargılanmasına devam edildi. Duruşmada; tutuklu sanık Süleyman Kebiz, ölen gencin duruşma için Azerbaycan'dan gelen annesi Sandare Nufarov, eşi Gülnare Nufarov ve kızı Ayşe Nufarov ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Çalışmak için Türkiye'ye gelen Azeri, 300 lira için öldürüldü

"BIÇAĞI RASTGELE SALLADIM"

Duruşmada söz alan Kebiz, "Olay günü, Süleyman Nufarov 300 lira civarında parasını istemek için yanıma geldi. Ben ona parasını vereceğimi söyledim. Bana 'Bugün senden o parayı fazlasıyla alacağım' deyince 'Kimse benden fazla para alamaz' diyerek tepki gösterdim. Bunun üzerine tartışma büyüdü. Tartışma devam ederken Süleyman, bana sandalye ile vurdu. Ben de karpuz kestiğimiz bıçağı kendimi korumak için elime aldım, rastgele salladım. Bu sırada Süleyman omzumdan tutup kendisine çevirince istemeden bıçak ona denk geldi. Süleyman’ın hastanede öldüğünü öğrendim." diye konuştu.

Kebiz, olay sırasında yaralanan iki kişinin yeniden dinlenmesini de isteyerek, "Olay tahrik altında meydana geldi." dedi.

Azerbaycan’dan gelen Süleyman Nufarov'un annesi Sandare Nufarov ile eşi Gülnare Nufarov, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın taleplerini reddetti.

Mütalaa veren Cumhuriyet Savcısı, sanık Süleyman Kebiz hakkında müebbet hapis cezası verilmesini talep ederken iyi hal ve tahrik indirimi uygulanmamasını istedi. Sanık Kebiz ve avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.Çalışmak için Türkiye'ye gelen Azeri, 300 lira için öldürüldü

Çalışmak için Türkiye'ye gelen Azeri, 300 lira için öldürüldü

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