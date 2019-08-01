Çalışmasını isteyen kocasını bıçakladı, gözaltına alındı

İzmit Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki R.Y. ile Serkan Y., sabah saatlerinde tartıştı.
BIÇAKLA KOLUNDAN YARALADI
İddiaya göre Serkan Y., eşine maddi zorluk yaşadıklarını ve çalışması gerektiğini söyledi. R.Y., yaşanan tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla kocasını kolundan yaraladı.
KADIN GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, sol kolundan yaralanan Serkan Y.'yi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Serkan Y., tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri R.Y.'yi gözaltına alırken, olayda kullandığı bıçağa el koydu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.