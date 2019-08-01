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Çalışmasını isteyen kocasını bıçakladı, gözaltına alındı

İzmit'te maddi zorluklar yaşadığını söylediği eşi tarafından bıçaklanan adam, tedavi altına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA | 01.08.2019 - 15:45..
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İzmit Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki R.Y. ile Serkan Y., sabah saatlerinde tartıştı.

BIÇAKLA KOLUNDAN YARALADI

İddiaya göre Serkan Y., eşine maddi zorluk yaşadıklarını ve çalışması gerektiğini söyledi. R.Y., yaşanan tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla kocasını kolundan yaraladı.

KADIN GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, sol kolundan yaralanan Serkan Y.'yi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Serkan Y., tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri R.Y.'yi gözaltına alırken, olayda kullandığı bıçağa el koydu.

Çalışmasını isteyen kocasını bıçakladı, gözaltına alındı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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