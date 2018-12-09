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Çalıştığı iş yerini soydu

Manisa'da kalıp firmasında piyasa değeri 16 bin TL'lik 2 adet alüminyum külçe kalıbı forklif ile araca yükleyerek çalan çalışanı Yılmaz D. tutuklandı.

DHA | 09.12.2018 - 04:13..
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Muradiye Mahallesi'ndeki kalıp fabrikasında işletme sahibi Ç.Ö. (36), iş yerinden piyasa değeri 16 bin TL olan 2 alüminyum külçe kalıbının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığını belirterek jandarmaya suç duyurusunda bulundu.

SUÇUNU KABUL ETTİ, 2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Yunusemre İlçe Jandarma ekipleri, iş yerinde vardiya amiri olarak çalışan B.Y.'nin (43) ifadesinde, 03 ER 313 plakalı aracın içerisine 2 külçe kalıbın olduğu ve kalıpların araca aynı iş yerinde çalışan Yılmaz D.(32) tarafından forklift ile yüklendiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Yılmaz D., yapılan sorguda suçunu kabul ettiğini ve yanında iki kişinin daha olduğunu söyledi. Yılmaz D.'ye yardım ettiği ileri sürülen S.Ö. ve A.Ç. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. S.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken,  A.Ç. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suçunu kabul eden Yılmaz D. ise tutuklandı.

Öte yandan, ele geçirilen külçe kalıplar ise sahibine teslim edildi.

Çalıştığı iş yerini soydu

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