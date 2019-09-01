taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

Çalıştığı kuyumcuyu soyan tezgahtar yakalandı

Antalya'da piyasa değeri yaklaşık 78 parça mücevherle kaçmaya çalışan kişi, üzerinde mücevherler, bir miktar para ve uyuşturucu ile yakalandı.

İHA | 01.09.2019 - 15:36..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Evrenseki Mahallesi’nde bulunan bir oteldeki kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan Hüsnü M., çalıştığı iş yerinden 918 gram ağırlığında 78 parça ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DİĞER KUYUMCULARDAN BOZDURMAYA ÇALIŞMIŞ

Şüpheli H.M.’nin çaldığı değerli eşyaları Alanya ilçe merkezinde bulunan kuyumcu dükkanlarında bozdurmaya çalıştığı tespit edildi. H.M., jandarmanın irtibata geçtiği Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde kaldığı otelde yakalandı.

Çalıştığı kuyumcuyu soyan tezgahtar yakalandı

Çalıştığı kuyumcuyu soyan tezgahtar yakalandı ViDEO

78 PARÇADAN 63'Ü ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada toplam 63 parça altın ve mücevher ile 21 bin 740 TL ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen altınlar sahiplerine iade edilirken, şüpheli Manavgat’a getirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli H.M., mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Çalıştığı kuyumcuyu soyan tezgahtar yakalandı

"KÖPEK BİLE YEDİĞİ ÇANAĞI PİSLEMİYOR"

Polis eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheli Hüsnü M. ile karşılaşan iş yeri sahibi Ali Barman, çalışanına tepki göstererek, "Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti. Köpek bile yediği çanağa pislemiyor.” dedi.

Çalıştığı kuyumcuyu soyan tezgahtar yakalandı

Çalıştığı kuyumcuyu soyan tezgahtar yakalandı

Çalıştığı kuyumcuyu soyan tezgahtar yakalandı

Çalıştığı kuyumcuyu soyan tezgahtar yakalandı

Çalıştığı kuyumcuyu soyan tezgahtar yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arzu Sabancı'nın 30 Ağustos paylaşımı büyük beğeni topladı

Arzu Sabancı'nın 30 Ağustos paylaşımı büyük beğeni topladı

465
Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

350
Seren Serengil bebeğini düşürdü

Seren Serengil bebeğini düşürdü

113
Evgeni Chernov topu iki kez çizgiden çıkardı

Evgeni Chernov topu iki kez çizgiden çıkardı

37
Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

233
Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat dönemi

Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat dönemi

120
Şirketlerin İngiltere'den kaçışı hız kazandı

Şirketlerin İngiltere'den kaçışı hız kazandı

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir