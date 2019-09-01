Antalya’nın Manavgat ilçesinde Evrenseki Mahallesi’nde bulunan bir oteldeki kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan Hüsnü M., çalıştığı iş yerinden 918 gram ağırlığında 78 parça ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DİĞER KUYUMCULARDAN BOZDURMAYA ÇALIŞMIŞ

Şüpheli H.M.’nin çaldığı değerli eşyaları Alanya ilçe merkezinde bulunan kuyumcu dükkanlarında bozdurmaya çalıştığı tespit edildi. H.M., jandarmanın irtibata geçtiği Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde kaldığı otelde yakalandı.

Çalıştığı kuyumcuyu soyan tezgahtar yakalandı ViDEO

78 PARÇADAN 63'Ü ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada toplam 63 parça altın ve mücevher ile 21 bin 740 TL ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen altınlar sahiplerine iade edilirken, şüpheli Manavgat’a getirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli H.M., mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

"KÖPEK BİLE YEDİĞİ ÇANAĞI PİSLEMİYOR"

Polis eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheli Hüsnü M. ile karşılaşan iş yeri sahibi Ali Barman, çalışanına tepki göstererek, "Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti. Köpek bile yediği çanağa pislemiyor.” dedi.

















