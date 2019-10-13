Çalıştığı otelde dolabına yiyecek koyan çalışan kovuldu

Bir otelde kat görevlisi olarak çalışan genç, müşterinin yarım bıraktığı patates cipsini alıp, şahsi dolabına koydu. Diğer görevlilerin durumu otel yönetimine bildirmesi üzerine dolapta arama yapıldı.

Kat görevlisinin dolabında; patates cipsi, bir avuç fındık ve reçel ele geçirildi.

KIDEM, İHBAR TAZMİNATLARI İLE YILLIK İZİN ALACAKLARINI İSTEDİ

Daha önce de muhtelif vukuatlar sebebiyle hakkında tutanak tutulan işçi, tazminatsız şekilde işten atıldı. İş Mahkemesi'nin yolunu tutan otel görevlisi, iş sözleşmesinin haklı bir sebep olmaksızın feshedildiğini belirterek otel işletmecisinden kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin alacaklarının tahsilini istedi.

İLK KARAR TEMYİZ EDİLDİ

Davalı otel işletmecisi, davacının iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini belirterek, davanın reddini istedi. Mahkeme, davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı sebebe dayandığı, yıllık izin ücretlerinin ödendiği gerekçesiyle taleplerin reddine karar verdi. Karar, davacı vekilince temyiz edildi.

'ARTIK ÇALIŞAMAZLAR'

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de fesih bildiriminde belirtilen olayların sabit olduğunu, belirtilen hususlar kapsamında iş sözleşmesinin tazminatsız olarak feshini gerektirecek ağırlıkta olmadığını ancak davalının davacı ile artık çalışmasının beklenemeyeceğinden iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiğini kabul etmek gerektiğine hükmetti.

MAHKEME 'TAZMİNAT VERİLMELİ' DEYİNCE YARGITAY DEVREYE GİRDİ

Daire, kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken, feshin haklı sebebe dayandığı gerekçesiyle tazminat taleplerinin reddinin yasal olmadığına dikkat çekip, mahkeme kararını bozdu. Yeniden yapılan yargılama sonunda mahkeme önceki kararda direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.

KAHVALTI VERİLMİYOR DİYE ARTA KALANLARI ALIYORMUŞ

Kurul kararında; davacının, işveren tarafından hakkında düzenlenen tutanakların asılsız olduğunu, iş yerinde kahvaltı verilmemesi sebebiyle misafirlerden kalan kahvaltılıkları alıp dolabına koyduğunu, ertesi gün bu ürünlerle kahvaltı yaptıklarını söylediği vurgulandı. Davalının da davacının çalışma süresi boyunca birçok kez görev tanımına ve iş yeri kurallarına uymayan davranışlarda bulunduğunu, savunmasının alınmasına ve uyarı verilmesine rağmen aynı davranışları tekrarlamaya devam ettiğini ilettiği hatırlatıldı.

KARAR

Kurul üyeleri arasına görüş farklılıkları olduğunun vurgulandığı kararda şöyle denildi:

"Davacıya ait iş yeri şahsi sicil dosyası içeriğine göre, otele ait ürünleri almasına ilişkin eylemi doğruluk ve bağlılık ile bağdaşmaz nitelikte olup, davalı işverenle arasındaki güven ilişkisi ortadan kalktığından işverence gerçekleştirilen fesih haklı nedene dayanmaktadır. Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle onanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.''