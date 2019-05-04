Çalıştığı yerden para çalıp gece kulübüne gitti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan YSK başkanına çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'ya çağrıda bulunarak, "YSK'nın başkanı, CHP'nin kendilerine yaptığı tehdit karşısında bir yazılı açıklama yaparak, 'Siz nasıl olur da bizi tehdit edersiniz demiyor' " dedi.