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Çalıştığı yerden para çalıp gece kulübüne gitti

Bursa'da yaşayan T.F. çalıştığı şirketten 50 bin TL çalıp İstanbul'a kaçtı. 50 güvenlik kamerasını inceleyen polis, F.'yi bir gece kulübünde eğlenirken yakaladı.

DHA | 04.05.2019 - 15:38..
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Güvenlik görevlisi olarak çalışan T.F. izinli gününde çalıştığı şirkete giderek, bankalara dağıtılacak olan paradan 50 bin TL alıp, kayıplara karıştı.

PARALARLA İSTANBUL'UN YOLUNU TUTTU

Hırsızlığı fark eden mesai arkadaşları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şirket ile çevrede bulunan yaklaşık 50 güvenlik kamerasına ait kaydı inceledi. Şüpheli T.F.’nin İstanbul’a kaçtığı tespit edildi.Çalıştığı yerden para çalıp gece kulübüne gitti

27 BİN LİRA HARCADI

Teknik takip başlatan polis ekipleri, T.F.'yi gece kulübünde eğlenirken yakaladı. T.F.'nin üzerinde bulunan 23 bin TL şirkete teslim edilirken, şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Çalıştığı yerden para çalıp gece kulübüne gitti

Çalıştığı yerden para çalıp gece kulübüne gitti

Çalıştığı yerden para çalıp gece kulübüne gitti

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