1 11 Eylül'ün yıl dönümünde Trump: Kimse ABD ile boy ölçüşemez Saldırının olduğu gün Dünya Ticaret Merkezi’ndeki bir binanın penceresinden dışarı baktığını söyleyen Trump, "İşte o anda, dünyanın değişeceğini anladım." dedi.

2 Emrah eşiyle Tayland'a tatile gitti Eşi Sibel Erdoğan ile Tayland'ın Bangkok şehrine giden Emrah, sosyal medya hesabından romantik pozlar paylaştı.

3 Çalıştıkları fabrikada hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı Hırsızların, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikadan 10 tonluk ısı yalıtım ham maddesi çaldıkları tespit edildi.

4 Ters yönden gelen otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaral Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki kazada ters yönden gelen otomobil çarptığı motosikletin üzerindeki 2 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

5 Kartal'da silahlı bir kişi market soydu Bir markete silahlı olarak giren bir kişi, çalışana silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan bir miktar parayı gasbetti.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu'nun sandalye diyaloğu Beştepe'deki toplantıda, İmamoğlu'nun oturduğu sandalye kırılınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı espriyle salonda gülüşmeler yaşandı.