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Çalıştıkları fabrikada hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Hırsızların, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikadan 10 tonluk ısı yalıtım ham maddesi çaldıkları tespit edildi.

DHA | 11.09.2019 - 20:16..
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Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıkonak beldesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaat malzemeleri üreten fabrikada 60 bin TL değerindeki 10 tonluk ısı yalıtım maddesinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

FABRİKA ÇALIŞANI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, fabrikadaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Jandarma, 10 tonluk ısı yalıtım malzemelerini çalan 3 kişinin fabrika çalışanı olduklarını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 3 kişi çaldıkları ısı yalıtım maddeleriyle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Çalıştıkları fabrikada hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Çalıştıkları fabrikada hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

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