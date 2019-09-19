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Call of Duty Mobile, PUBG'nin tahtını sallamaya geliyor

Call of Duty'nin, mobil oyuncular için geliştirdiği yeni oyununun fragmanı yayınlandı.

Haber Merkezi | 19.09.2019 - 10:27..
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Son zamanlarda mobil oyuncu sayısının bir hayli artmasıyla oyun geliştiricileri,  akıllı telefonlara daha fazla önem vermeye başladı. Özellikle PUBG'nin, mobil cihazlara gelmesiyle bir anda popüler olması diğer üreticileri de harekete geçirmiş durumda.

Genellikle bilgisayarlar ve konsollarda gördüğümüz Call of Duty serisi, çok yakında Call of Duty: Mobile adıyla akıllı telefonlar için yayınlanacak. Oyunun fragmanı ise şimdiden oyunseverler tarafından oldukça beğenildi.

Call of Duty: Mobile resmi fragmanı VİDEO

Oyunun grafiklerine baktığımızda, rahatlıkla PUBG'nin yeni rakibi olacağını söyleyebiliriz. İçerdiği yeni haritalar, modlar, silahlar ve karakterler nedeniyle mobil oyun dünyasını sarsmaya hazırlanan Call of Duty: Mobile, tıpkı PUBG ve Fortnite gibi battle royale moduna da sahip olacak.

1 Ekim tarihinde resmi olarak mobil platformlar için yayınlanacak oyuna ön kayıt yapmak isteyen Android kullanıcıları, aşağıdaki bağlantıyı kullanabilir.

 

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