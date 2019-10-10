Call of Duty: Modern Warfare, 175 GB boş alan isteyecek

Call of Duty’nin en son oyunu Black Ops 4'te hikaye modunun olmaması birçok oyunsever için hayal kırıklığı yaratsa da oyun yapımcıları, yeni Modern Warfare oyunuyla büyük bir başarı yakalamayı amaçlıyor. Geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtılan Call of Duty: Modern Warfare, Captain Price gibi çok sevilen karakterlerin de geri gelmesine sahne olacak.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI: 175 GB BOŞ ALAN

Call of Duty: Modern Warfare'ın sistem gereksinimlerine baktığımızda, oldukça güçlü bir bilgisayarınızın olması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Ancak oyunun istediği depolama alanının 175 GB olması, birçok oyunseveri oldukça şaşırtmış durumda.

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum özellikler:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya Windows 10

işlemci: Intel Core i3-4340, AMD FX-6300

Ekran kartı: Nvidia GTX 670/1650, AMD Radeon HD 7950

RAM: 8GB

DirectX: 12.0

HDD: 175GB boş alan

Önerilen özellikler:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-2500K, AMD Ryzen 1600X

Ekran kartı: Nvidia GTX 970/1660, AMD Radeon R9 390 / RX 580

RAM: 12GB

DirectX: 12.0

HDD: 175GB boş alan

Oyunun istediği depolama alanına baktığımızda, Call of Duty: Modern Warfare'ın oldukça yüksek bir indirme boyutuna sahip olacağını söyleyebiliriz. Ülkemizdeki internet bağlantı hızları düşünüldüğünde, oyunu indirmeniz için 1 günden fazla beklemeniz gerekebilir.





OYUNDA YPG ESİNTİLERİ

Oyunun yayınlanan fragmanında yer olarak Suriye'ye ve terör örgütü PKK'nın elinde tuttuğu yerlere benzer öğelerin bulunduğu dikkat çekerken, oyunun yapımcısı Taylor Kurasaki, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada oyunun Suriye'de faaliyet yürüten ABD destekli YPG'den ilham alındığını söyledi.

Kurasaki, "Savaşın bu görünmeyen yüzü gerçek ve bunu yok saymak berbat bir ihmalde bulunmak gibi hissettirirdi. Bunları yok saymak, bu savaşların isimsiz kahramanlarına karşı adaletsizlik olurdu." ifadelerini kullandı.

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