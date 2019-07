Call of Duty: Modern Warfare dev battle royale modu ile gelecek

Call of Duty’nin en son oyunu Black Ops 4 te hikaye modunun olmaması birçok oyunsever için hayal kırıklığı yaratsa da oyun yapımcıları yeni Modern Warfare oyunuyla büyük bir başarı yakalamayı amaçlıyor. Geçtiğimiz ay resmi olarak tanıtılan Call of Duty: Modern Warfare, Captain Price gibi çok sevilen karakterlerin de geri gelmesine sahne olacak. Oyunun resmi fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. Call of Duty: Modern Warfare fragmanı VİDEO

BATTLE ROYALE MODU GELECEK

Yeni gelen bilgilere göre Call of Duty: Modern Warfare oyununda hikaye modunun yanı sıra tıpkı Black Ops 4’teki gibi bir de battle royale modu olacak. Söylentilere göre bu modun haritası, bir önceki oyunun haritasından tam 3 kat daha büyük olacak ve 200 oyuncuyu aynı anda destekleyecek.

Oyun yayıncısı Activision’ın bu yeni battle royale modunu şimdilik 150 kişiyle test etse de yeni özelliğin ne zaman karşımıza çıkacağı henüz bilinmiyor. Playstation, Xbox ve PC için yayınlanacak Call of Duty Modern Warfare, 25 Ekim 2019'da oyunseverler ile buluşacak.

