taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.674
Euro
6.2099
Altın
1508.14
Borsa
102795.72
Gram Altın
275.413
Bitcoin
47812.82

Call of Duty: Modern Warfare hikaye modu fragmanı yayınlandı

Captain Price'ın da yer aldığı Call of Duty serisinin yeni oyunu Modern Warfare'ın, hikaye modu fragmanı oldukça beğenildi.

Haber Merkezi | 26.09.2019 - 11:47..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Call of Duty’nin en son oyunu Black Ops 4'te hikaye modunun olmaması birçok oyunsever için hayal kırıklığı yaratsa da oyun yapımcıları, yeni Modern Warfare oyunuyla büyük bir başarı yakalamayı amaçlıyor. Geçtiğimiz aylarda resmi olarak tanıtılan Call of Duty: Modern Warfare, Captain Price gibi çok sevilen karakterlerin de geri gelmesine sahne olacak. Oyunun resmi hikaye modu fragmanını, aşağıdan izleyebilirsiniz.

Call of Duty Modern Warfare hikaye fragmanı VİDEO

Call of Duty: Modern Warfare hikaye modu fragmanı yayınlandı

BATTLE ROYALE MODU GELECEK

Yeni gelen bilgilere göre Call of Duty: Modern Warfare oyununda, hikaye modunun yanı sıra tıpkı Black Ops 4’teki gibi bir de battle royale modu olacak. Söylentilere göre bu modun haritası, bir önceki oyunun haritasından tam 3 kat daha büyük olacak ve 200 oyuncuyu aynı anda destekleyecek.

Oyun yayıncısı Activision’ın, bu yeni battle royale modunu şimdilik 150 kişiyle test etse de yeni özelliğin, ne zaman karşımıza çıkacağı henüz bilinmiyor. Playstation, Xbox ve PC için yayınlanacak Call of Duty Modern Warfare, 25 Ekim 2019'da oyunseverler ile buluşacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

Kamil Koç otobüslerinden host ve hostesler kalkıyor

255
Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

Atmaca'nın başarısı Yunan basınında

136
Erdoğan TAİK gala yemeğinde konuştu

Erdoğan TAİK gala yemeğinde konuştu

228
Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti

Selman, Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğunu kabul etti

97
ABD Kongresi'nde YPG/PKK pazarlığı

ABD Kongresi'nde YPG/PKK pazarlığı

186
Çakar yasağı hakkında bilmeniz gerekenler

Çakar yasağı hakkında bilmeniz gerekenler

79
İzmir'de bir işçiye tır çarptı

İzmir'de bir işçiye tır çarptı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir