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Call of Duty Modern Warfare ile ilgili yeni bilgiler

Call of Duty serisinin yeni oyunu Modern Warfare, dün gece resmi olarak duyurulmuştu. Fragmanının yayınlanmasından kısa bir süre sonra oyunla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 09:38..
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Oyun dünyasını kasıp kavuran Call of Duty serisinin yeni oyunu, dün gece tanıtıldı. Son yıllarda piyasaya çıkan Call of Duty oyunları, oyunseverler tarafından pek sevilmese de efsane oyun serisi, yeni Modern Warfare oyunu ile eski günlerine geri dönüyor.

İlk olarak 2007 yılında tanıtılan Call of Duty: Modern Warfare serisi oyunseverler tarafından oldukça beğenilmiş ve Activision serinin ikinci ve üçüncü oyunlarını piyasaya sürmüştü. Nihayet beklenen an geldi ve Activision serinin dördüncü oyununu resmen duyurdu. Yeni oyunla birlikte oyuncuların yıllardır yolunu gözlediği Captain Price karakteri de geri döndü.

Call of Duty: Modern Warfare fragmanı VİDEO

YENİ GELİŞMELER

Call of Duty Black Ops 4 oyununda hikaye modunun olmaması, birçok oyunsever tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Bu durumu göz önüne alan Activision, Call of Duty: Modern Warfare oyununa hikaye modunu ekleyerek kullanıcıları oldukça sevindirdi.

Oyunda ayrıca internet üzerinden oynayabileceğiniz multiplayer modu ve çok oyunculu co-op modu da bulunacak. Oldukça gerçekçi grafikleriyle dikkat çeken Call of Duty: Modern Warfare bazı ülkelerde şimdiden ön sipariş için kayıt almaya başladı.

call of duty

Call of Duty Twitter hesabından ''Kurallar değişti'' sloganıyla paylaşılan oyunun fragmanı, kısa bir süre içerisinde 111 bin retweet ve 259 bin beğeni aldı.

Playstation, Xbox ve PC için yayınlanacak Call of Duty Modern Warfare, 25 Ekim 2019'da oyunseverler ile buluşacak.

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