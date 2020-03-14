Call of Duty: Warzone ilk günde 6 milyon oyuncuya ulaştı

Call of Duty’nin bir önceki oyunu Black Ops 4'te hikaye modunun olmaması birçok oyunsever için hayal kırıklığı yaratsa da oyun yapımcıları, yeni Modern Warfare oyunuyla büyük bir başarı yakalamayı başardı.

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare, Captain Price gibi çok sevilen karakterlerin de geri gelmesine sahne oldu.

Oyunu her geçen gün geliştiren Activision, geçtiğimiz günlerde de Call of Duty: Warzone isimli yeni ve ücretsiz bir battle royale oyunu yayınlamıştı.





İLK GÜNDE 6 MİLYON OYUNCU

Activision, yeni battle royale oyunu Call of Duty: Warzone'un ilk gün sonunda 6 milyon oyuncu sayısına ulaştığını açıkladı.

Apex Legends'ın ilk 24 saat içinde 2,5 milyon oyuncuya ulaştığını düşünürsek, bu Call of Duty için gerçekten çok büyük bir rakam. Bu nedenle yeni oyunun diğer battle royale oyunlarına şimdiden çok büyük bir rakip olacağını söyleyebiliriz.

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