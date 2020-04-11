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Call of Duty: Warzone'un oyuncu sayısı 50 milyonu aştı

Call of Duty'nin ücretsiz battle royale oyunu Warzone, 50 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.

Haber Merkezi |
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Call of Duty: Warzone'un oyuncu sayısı 50 milyonu aştı

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare, Captain Price gibi çok sevilen karakterlerin de geri gelmesine sahne oldu.

Oyunu her geçen gün geliştiren Activision, geçtiğimiz günlerde de Call of Duty: Warzone isimli yeni ve ücretsiz bir battle royale oyunu yayınlamıştı.

Activision, yeni battle royale oyunu Call of Duty: Warzone'un ilk gün sonunda 6 milyon oyuncu sayısına ulaştığını açıklamıştı.

cod

1 AYDA 50 MİLYON OYUNCUYA ULAŞTI

Popülerliğini her geçen gün artıran Call of Duty: Warzone, piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra 50 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.

ABD merkezli Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision tarafından piyasaya sürülen Call of Duty: Warzone'un tamamen ücretsiz olması da bu sayının artmasındaki en önemli etken.

Ayrıca oyunun koronavirüs salgını sırasında yayınlanması nedeniyle, evlerine kapanan milyonlarca insan da oyuna bir hayli ilgi gösterdi.

Instagram: @eshteknoloji

Call of Duty: Warzone'un oyuncu sayısı 50 milyonu aştı

Call of Duty: Warzone'un oyuncu sayısı 50 milyonu aştı

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