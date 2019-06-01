1 ABD’desilahlı saldırı: 12 ölü ABD´nin Virginia Beach kentinin devlet dairelerinin olduğu merkezde yaşanan siahlı saldırıda en az 12 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı açıklandı.

2 Kahramanmaraş'ta aranan 21 kişi yakalandı Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yapılan 'Huzur ve güven uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

3 İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı İzmir’de Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği 5 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 46’sı çocuk 170 düzensiz göçmen yakalandı.

4 Call of Duty'nin yeni oyununda YPG esintileri Dünyanın en çok oynanan ve Türkiye'de de oldukça geniş bir pazara sahip olan Call of Duty isimli oyunun yeni sürümünde, YPG'den esinlenildiği açıklandı.

5 Kadını döven genci, çevredekiler darbetti Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hoşlandığı Buse E. ve annesi Zehra E.'ye saldıran Suriyeli Abdulhadi A. (25), mahalleli tarafından darbedildi.

6 Büyük Çamlıca Camii Kadir Gecesi'nde doldu taştı Kadir Gecesi tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da büyük bir bereket ve coşkuyla idrak ediliyor. Özellikle İstanbul'da bulunan Büyük Çamlıca Camii, en çok ziyaretçi alan camilerden biri oldu.