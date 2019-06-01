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Call of Duty'nin yeni oyununda YPG esintileri

Dünyanın en çok oynanan ve Türkiye'de de oldukça geniş bir pazara sahip olan Call of Duty isimli oyunun yeni sürümünde, YPG'den esinlenildiği açıklandı.

Haber Merkezi | 01.06.2019 - 02:02..
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Call of Duty'nin yeni oyununda YPG esintileri

ABD destekli oyun geliştirici Infinity Ward tarafından hazırlanan 'Call of Duty' adlı bilgisayar oyununun yeni versiyonunda ABD destekli terör örgütü YPG'den ilham alınan karakterler dikkat çekiyor.

YPG'den ilham alınması bizzat oyunun yapımcısı Taylor Kurasaki tarafından açıklandı.

Call of Duty'nin yeni oyununda YPG esintileri

OYUNDA YPG ESİNTİLERİ

Oyunun yayınlanan fragmanında yer olarak Suriye'ye ve terör örgütü PKK'nın elinde tuttuğu yerlere benzer öğelerin bulunduğu dikkat çekerken, oyunun yapımcısı Taylor Kurasaki, Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada oyunun Suriye'de faaliyet yürüten ABD destekli YPG'den ilham alındığını söyledi.

Kurasaki, "Savaşın bu görünmeyen yüzü gerçek ve bunu yok saymak berbat bir ihmalde bulunmak gibi hissettirirdi. Bunları yok saymak, bu savaşların isimsiz kahramanlarına karşı adaletsizlik olurdu" ifadelerini kullandı.

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