taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Cam silen iki kişi vincin devrilmesiyle can verdi

Bursa’da lüks bir otelin camlarını temizlemek için vincin sepetine binen iki kişi, vincin devrilmesi sonucu feci şekilde can verdi.

İHA | 26.05.2019 - 12:12..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde bir otelin camlarını temizlemek için gelen Soner Oğuz ve Adil Demir, vincin sepetine bindi.

30 METRE YÜKSEKLİKTEN DEVRİLDİ

Binanın en tepesine kadar yükselen vincin sepetinde bulunan Oğuz ve Demir, camları silmeye başladı. Kısa süre sonra vincin bağlı bulunduğu kamyonun dengesini sağlayamaması sonucu vinç, büyük bir gürültüyle yaklaşık 30 metre yükseklikten devrildi.

Cam silen iki kişi vincin devrilmesiyle can verdi

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yerle bir olan vincin sepetindeki 2 kişi feci şekilde yere çakıldı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cam silen iki kişi vincin devrilmesiyle can verdi

Cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Cam silen iki kişi vincin devrilmesiyle can verdi

Cam silen iki kişi vincin devrilmesiyle can verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

88
Yassıada'dan son görüntüler

Yassıada'dan son görüntüler

203
Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

Terhis güvenlik açığı kaygısını gündeme getirdi

92
'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

134
Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı

114
Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

13
1 ay boyunca sakladığı tarihi eserleri iade etti

1 ay boyunca sakladığı tarihi eserleri iade etti

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir